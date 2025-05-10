Boğaziçi öğrencileri, Mehmet Şimşek’i Finans Zirvesi programından çıkarttırdı

Ebru ÇELİK

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün düzenlenecek olan Finans Zirvesi öncesi İstanbul Etiler metroda bir araya gelen öğrenciler, üniversite kampüsüne yürümek istedi. Ancak polis, öğrencilere sert şekilde müdahale etti. Yaklaşık 100 öğrenci Etiler metro çıkışında ablukaya alındı

Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak okullarına yürümek istemesi dahi engellenirken, bir öğrenciye polis kalkanıyla vurularak müdahale edildi. Duruma tepki gösteren diğer öğrenciler, “Ne yapıyorsunuz? Yolda yürüyen birine neden saldırıyorsunuz?” diyerek olaya itiraz etti.

Polis ablukası altında tutulan öğrenciler, uzun süre alanda bekletildi. Ardından beşerli gruplar halinde abluka dışına çıkarılan öğrenciler, yüz tanıma sistemiyle fişlenerek kimlik tespiti yapıldı.

Müdahalelere rağmen öğrenciler, sloganlar ve şarkılarla direnişlerini sürdürdü. “Boğaziçi, Hisar’da şimşek çaktırmaz”, “Üniversiteler bizim, bizimle özgürleşecek” sloganları Etiler’den kampüse kadar yankılandı.

Öğrencilerin tamamı yüzleri fişlenerek ablukadan çıkarıldı. Ablukadan çıkan öğrenciler Üniversite'nin önünde eylemlerine devam ederek "Şimşek defol üniversiteler bizimdir", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

ŞİMŞEK PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Öğrencilerin tepkileri ve güvenlik önlemleri altında süren protestoların ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in zirve programından çıkarıldığı öğrenildi.

Zirveye katılması planlanan diğer isimler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen ve Türkiye Varlık Fonu yöneticileri de yer alıyordu.

HER YIL GERÇEKLEŞEN FESTİVAL ERTELENDİ

Etkinliğe itirazlar günler öncesinden yükselmişti. Finans Zirvesi için Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl gerçekleşen geleneksel müzik festivali Taşoda'nın ertelenmesi ve kampüsteki köpeklerin toplanmak istenmesi de tepkilerinin artmasına neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun süredir süren kayyum yönetimi karşıtı direnişin önemli bir halkası olan bugünkü protestolar, üniversitelerin özgürlük mücadelesi açısından dikkat çeken bir gün olarak kayda geçti.