Boğaziçi öğrencileri yurtlarını geri istiyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde bin 500’e yakın öğrencinin barınma sorunu devam ediyor. Öğrenciler, sorununun çözülmesi için rektörlüğe toplu dilekçe verecek.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Maraş depremlerinin ardından ani bir kararla depreme dayanıksız yurtların desteklenmesi için çalışmalara başlanmasına karar verdi. Bu durum, hâlihazırda faaliyet gösteren 11 yurt binasından 5’inin aynı anda kapatılmasına ve yaklaşık bin 500 öğrencinin barınma sorunu çekmesine neden oldu. Sorunun çözülmesini isteyen öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’ndan (ÖTK) yapılan açıklamada, depreme karşı önlem alınmasına karşı olunmadığı belirtildi. Söz konusu binaların dayanıksız olduğunun üniversite yönetimi tarafından yıllardır bilindiğini kaydeden kurul, idarenin Maraş merkezli depremlerin ardından harekete geçmesine tepki gösterdi. ÖTK, yurtsuz kalan öğrencilerin, Hisarüstü ile çevresindeki dayanıksız ve fahiş fiyatlı evlerde kalmaya mecbur bırakıldığını kaydederek mağduriyetin giderilmesini istedi.

ÖTK üniversite yönetimine çözüm yolları da sundu. Buna göre, üniversiteye ait lojmanlar ile idari binaların bir kısmının geçici bir süre ile öğrencilere tahsis edilmesi istendi. İBB ile iletişime geçtiklerini aktaran öğrenci temsilciliği, boş bir araziye de ‘konteyner yurt’ tahsis edilebileceği yanıtını aldıklarını bildirdi. Ancak tüm bu öneriler de rektörlük tarafından reddedildi. Ayrıca üniversite yönetimi, aday öğrenciler için hazırladığı “yurt sunumu”nda, mağdur öğrenciler tarafından dile getirilen bu problemleri sansürleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

SORUN İNKÂR EDİLDİ

Kayyum rektörlük, yurt problemi hakkında çıkan haberlerin de “Boğaziçi Üniversitesi yönetimini itibarsızlaştırmak amacıyla” gündeme getirildiğini ileri sürdü. Benzer bir yurt sorunu geçen sene de yaşanmış, hazırlık öğrencileri barınamadıkları için eğitim döneminin başlaması, yönetim tarafından 2 hafta ertelenmişti.