Boğaziçi Onur Yürüyüşü davası: 70 kişi hakkında beraat kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenmek istenen 9'uncu Boğaziçi Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 70 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 30. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya 1 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilge Adım'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesine karar verdi.

Diğer yargılananların ise üzerlerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

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Savcı, yargılama yaşamını yitiren Bilge Adım dışındaki sanıkların ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve 'hakaret' suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Bir kişinin "Hakaret" suçundan beraatı, 2 kişinin polisin aktif bir şekilde görevini yapmasını engelledikleri gerekçesiyle, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.