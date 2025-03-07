Boğaziçi padişahı rahat durmuyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan rektör atamalarına karşı başlattıkları direnişi sürdürürken üniversite senatosunda ise sular durulmuyor. Üniversite Senatosu’na İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden (İİBF) üye seçilen Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz, atanmış rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından 28 Şubat’ta yapılan toplantıya ikinci kez alınmadı.

Yükseköğretim Kanunu’na göre yılda 2 kez düzenlenmesi gereken toplantıya ilişkin Prof. Dr. Zenginobuz’a haber verilmediği öğrenildi. Toplantının gerçekleştiği binaya giden Prof. Dr. Zenginobuz, burada güvenlik görevlisi tarafından ‘‘listede adı bulunmadığı’’ iddiasıyla binaya alınmadı. Güvenlik görevlilerine senato üyesi olduğuna dair belge gösteren Zenginobuz, güvenlik görevlilerince ‘talimat bulunduğu’ iddiasıyla içeri alınmadı.

TUTANAK TUTULDU

Senato Üyesi Prof. Dr. Zenginobuz’un toplantıya katılmasına izin verilmemesine ilişkin tutanak da tutuldu. Tutanakta Zenginobuz, ‘‘Güvenlik görevlileri tarafından sözlü olarak toplantı listesinde ismimin olmadığı beyan edilmiş; bununla ilgili tarafıma herhangi bir talimat yazısı ibraz edilmemiştir’’ dedi.

Güvenlik görevlilerin tutanağı imzalamadığına da dikkat çeken Zenginobuz tutanakta şu ifadelere yer verdi: ‘‘Toplantı binasına girişimi fiziki müdahale ile engellemişlerdir. Sorulmasına rağmen güvenlik görevlileri isimlerini vermek istememiştir.’’

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Senato Üyesi Zenginobuz’un toplantıya alınmamasına tepki gösteren Avukat Dr. Acun Papakçı, ‘‘Zenginobuz Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde Boğaziçi Senatosu’nda İİBF Fakültesini temsil etmek üzere temsilcisi olarak seçilmiştir. Rektör İnci bu seçimi kapalı oy kullanılması gibi nedenlerle tanımadığını bildirmiştir. Bu konuda tartışma olmaması açısından fakülte tekrar bir toplantı yapmış ve Zenginobuz’u tekrar temsilci olarak seçmiştir. Rektör İnci, Prof. Dr. Zenginobuz’u toplantıya sokmamak amacıyla Yükseköğretim Kanunu uyarınca öğretim yılı ve sonunda olmak üzere iki kez yapılması gereken senato toplantılarını bir yılı aşkın süredir yapmamıştır. En son 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılan toplantıya da nisan ayındaki seçimi tanımadığı gerekçesiyle Zenginobuz’u davet etmemiştir’’ dedi.

Zenginobuz’un toplantıya girişinin Rektör İnci tarafından fiilen engellendiğini ifade eden Papakçı, ‘‘Seçilmiş ve seçildiği kendisine Dekan tarafından bildirilen bir üye, mahkeme tarafından seçim iptal edilmediği sürece Senato üyesidir. İnci’nin bu anlamda bir seçimi kabul veya reddetmesinin hukuken herhangi bir sonucu bulunmamaktadır. Bir senato üyesini toplantıya sokmamak suçtur, senato üyesinin binaya girişinin engellenmesi talimatı da kanunsuz emirdir’’ ifadelerini kullandı. Papakçı, Rektör İnci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve usulüne uygun toplanılmayan Senato toplantısının iptali için dava açacaklarını ifade etti.

AVRUPA’DAN DA ÇIKARDI

Kayyum rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni 2001 yılında kurulan Avrupa üniversiteleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlayan Avrupa Üniversiteler Birliği’nden de çıkardı. Boğaziçi Üniversitesi, birliğin kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. 1998-1999 akademik yılında üyeliğe kabul edilen Türkiye’deki ilk üniversite Boğaziçi Üniversitesi’ydi.