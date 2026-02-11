Boğaziçi raporu kabul etmedi: Akademisyeni "derhal" hastaneye sevk etti

Kulüp odalarının boşaltılması nedeniyle son dönemde yeniden eylemlere sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’nde, akademisyenlere yönelik disiplin süreçleri de gündemde.

Son olarak avukat Hüseyin Ersöz’ün kamuoyuna duyurduğu olayda, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun yaklaşık 20 yıldır tedavi gördüğü kolesterol rahatsızlığı nedeniyle aldığı iki günlük sağlık raporunun, üniversite yönetimi tarafından “fenne aykırılık” ihtimali gerekçesiyle yeniden değerlendirilmek istendiği belirtildi. Bu kapsamda Tuğcu’ya, hakem hastane olarak belirlenen Beykoz Devlet Hastanesi’ne “derhal” başvurması yönünde yazı gönderildi.

Tuğcu’nun hastaneye ulaştığı saatlerde sağlık durumunun kötüleştiği ve acil serviste tedavi altına alındığı aktarıldı. Yaşadığı sürece ilişkin üniversite yönetimine yönelttiği soruların ise yanıtlanmadığı ifade edildi.

RAPORUN SON SAATLERİNDE "DERHAL" SEVK YAZISI

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 6 Şubat 2026 tarihli resmi yazısında, Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun 4 Şubat tarihinde alınmış iki günlük istirahat raporunun “fenne aykırılığı konusunda tereddüt hasıl olduğu” belirtilerek hakem hastane olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildiği yer aldı. Yazıda Tuğcu’nun “derhal” hastaneye başvurması istendi.

Resmi belgeye göre yazı, 6 Şubat Cuma günü saat 16.02’de elektronik belge sistemi üzerinden Tuğcu'ya tebliğ edildi.

BEYKOZ’A GİTTİ, MUHATAP BULAMADI

Avukat Hüseyin Ersöz’ün aktardığına göre Tuğcu, yazının ardından Kadıköy’deki ikametinden Beykoz Devlet Hastanesi’ne gitti. Ancak Cuma akşamı hastaneye ulaştığında hafta sonu tatiline girilmiş olması nedeniyle başhekimlikte işlem yapılamadığı bildirildi.

Tuğcu’nun dekanlığa sunduğu yazıda, hastaneye gidiş süreci ve yaşanan stres nedeniyle tansiyonunun 190 mmHg’ye çıktığı, Acil Servis Sarı Alan’da tedavi altına alındığı, EKG ve tomografi çekildiği, serum verildiği ve saat 23.00 sularında taburcu edildiği bilgisi yer aldı. Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi’nden verilen epikriz raporu ve reçete de üniversiteye sunuldu.

RAPORUN BİTİMİNE SAATLER KALA SEVK

Tuğcu’nun rektörlüğe sunduğu dilekçede, hastalığına ilişkin istirahat raporunu 4 Şubat’ta üniversiteye ilettiği, ancak sevk yazısının raporun son günü ve mesai bitimine dakikalar kala gönderildiği vurgulandı.

Dilekçede, “fenne aykırılık” değerlendirmesinin hangi bilimsel gerekçeye dayandığı ve kim tarafından yapıldığı soruldu.

Tuğcu ayrıca 1 Ocak 2021’den bu yana üniversitede kaç öğretim üyesinin istirahat raporunun “fenne aykırılık” gerekçesiyle incelemeye alındığını ve kaç öğretim üyesinin hakem hastaneye sevk edildiğini de sordu.

Tuğcu dilekçesinde ayrıca 10 Haziran 2022’den bu yana “yoğun ve hedefli mobbing” uygulandığını öne sürdü ve idari işlemlere son verilmesini talep etti.

Resmi yazıda “fenne aykırılık” tereddüdünden söz edilse de, bu değerlendirmeye ilişkin somut tıbbi bir inceleme ya da gerekçe belgelere yansımadı. Sevk işleminin raporun son saatlerinde ve hafta sonu öncesinde yapılmış olması da dilekçede soruldu.

“17 DİSİPLİN SORUŞTURMASI, 15’E YAKIN DAVA”

Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin son dört yılda 17 ayrı disiplin soruşturmasına maruz kaldığını belirterek yaşanan son olayın artık “yaşam hakkına müdahale edecek bir kötü muamele” boyutuna ulaştığını savundu.

Ersöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, son 4 yıldır, hakkında başlatılan 17 ayrı disiplin soruşturması süreciyle ağır bir mobbing altında bulunuyor. Son vakayı ise geçtiğimiz hafta yaşadık. Tuna Tuğcu, 3 gün istirahat raporu almışken, "raporun fenne aykırılığı" iddiasıyla istirahat süresinin son günü yani Cuma saat 16'da gönderilen bir yazıyla Beykoz Devlet Hastenesi'ne sevk edildi. Yazı içeriğinde "derhal" hastaneye başvurması konusunda bir uyarı da bulunmaktaydı. Cuma akşamı trafiğinde ikamet ettiği Kadıköy'den Beykoz'daki Hastaneye ulaştığında haftasonu tatiline girilmiş olması nedeniyle Başhekimlikte muhatap bulamadı. Rahatsızlığına bağlı olarak tansiyonun 19'a çıkması sebebiyle Acil Servis Sarı Alanda tedavi altına alındı. Tetkik ve tedavi süreci sonrasında reçetelendirilen ilaçlarla saat 23'de taburcu edildi.”

Ersöz, müvekkiline yönelik işlemlere ilişkin yaklaşık 15 idari dava sürecinin sürdüğünü, yaşananların münferit olmadığını söyledi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN HENÜZ YANIT YOK

Kulüp odalarının boşaltılması nedeniyle öğrencilerin eylemlerine sahne olan üniversitede, akademisyenlere yönelik disiplin süreçleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.