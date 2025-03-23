Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden öğrencilerine 'boykot' desteği: "Her zaman olduğu gibi yanınızdayız"

Günlerdir kampüslerde ve meydanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepki gösteren üniversite öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden destek açıklaması geldi.

Açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, iradenize saygı duyuyor, mücadelenizi destekliyoruz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesinden akademisyenlerin, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok ismin gözaltına alınması üzerine eylemlere başlayan öğrencilere yönelik açıklaması şöyle:

"Sevgili öğrencilerimiz, iradenize saygı duyuyor, mücadelenizi destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Tüm baskı ve cezalandırma politikalarına rağmen yılmadığınız ve üniversitenin ne olduğunu tüm ülkeye gösterdiğiniz için size ve tüm üniversite öğrencilerine teşekkür ederiz. Dayanışmayla"

ÖĞRENCİLER GENEL BOYKOT GENEL DİRENİŞ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan yaygın öğrenci eylemlerine ilişkin emek örgütlerine açık mektup yayımlamış "Öğrenciler olarak bu gibi anti demokratik uygulamaların sonuçlarını gayet iyi biliyoruz. Çalışanlarla, akademisyenlerle, öğrencilerle birlikte yönetmek istediğimiz üniversitelere saraydan kayyumlar atanıyor. En ufak bir hak talebimiz soruşturmalarla karşılık buluyor. Bu anti demokratik uygulamaları en iyi bilenler biz öğrenciler seçme ve seçilme hakkına dönük bu saldırı karşısında ilk günden beri sokaklardayız. Baskılara ve anti demokratik uygulamalara karşı mücadele ediyoruz. Okullarımızda boykotlar örgütlüyoruz, sokaklarda barikatlar karşısında direniyoruz" denilmişti. Öğrenciler üniversitede boykot kararı almıştı.