Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde cinayet: 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde, Ayberk Kurtuluş isimli erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek katletti.

Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" d

Güney Kampüs’ün içindeki lojman bölgesindeki bir düğünde gerçekleşirken zanlının 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri'nde davet ve organizasyonlar gerçekleştirilebiliyor.