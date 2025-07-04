Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma yırtan genç gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Doruk Dörücü, bu sabah (4 Temmuz Cuma) gözaltına alındı.

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, diplomasını yırtmıştı.

Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" diyerek tepkisini göstermişti.

Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.