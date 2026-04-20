Boğaziçi Üniversitesi'nde 32 yıllık geleneğe 'kayyum' darbesi: Taşoda Müzik Festivali iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde 32 yıldır düzenlenen geleneksel Taşoda Müzik Festivali, kayyum rektör Naci İnci tarafından iptal edildi. Öğrenciler ve mezunlar tarafından yapılan açıklamalarda kararın, öğrenci protestoları ve kulüp faaliyetleriyle bağlantılı olduğu, iptalin üniversitenin kültürel sürekliliğine zarar verdiğini kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kayyum rektör Naci İnci, 32 yıldır düzenlenen Taşoda Müzik Festivali’ni iptal etti. Öğrenciler, kulüp odalarının boşaltılmasına karşı yapılan protestolar ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Atanmış yönetim, kulüp odalarının boşaltılmasına karşı gerçekleşen eylemleri ve BÜMK’ün sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 32. Taşoda Festivali’ni iptal ettirdi. BÜMK, yaptığı açıklamada Çarşamba günü 17.00’da Taşoda Stüdyosu’nda gerçekleşecek üye… — Boğaziçi TV (@bogazicitv) April 20, 2026

MEZUNLAR DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Taşoda Festivali’nin iptalinin yalnızca bir etkinliğin takvimden silinmesi olmadığı, Boğaziçi Üniversitesi’nin kuşaklar arası sürekliliğine vurulan bir darbe olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşoda Festivali'nin iptali yalnızca bir etkinliğin takvimden silinmesi değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin kuşaklar arası sürekliliğine vurulan bir darbedir.

Üniversite gibi kolektif hafızanın güçlü olduğu alanlarda, festivaller yalnızca eğlence ya da boş zaman faaliyeti değil, bir aradalığın, dayanışmanın, ortak sesin ve ortak kimliğin yeniden üretildiği alanlardır. Taşoda Festivali de tam olarak bunu temsil eder: Farklı dönemlerden, farklı üniversitelerden öğrencilerin aynı mekânda buluştuğu, deneyimlerin aktarıldığı ve aidiyet duygusunun pekiştiği bir kültürel zemini.

Taşoda gibi öğrencilerin düzenlediği festivallerin kaldırılması, öğrenciliğin sadece ders, sınav ve bireysel başarı eksenine sıkıştırılmasına hizmet eder. 'Öğrencileşme' dediğimiz süreç, bireylerin yalnızca akademik özne olarak değil; sosyal ve kültürel olarak da var olmasını, söz söyleyebilmesini kapsar. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak, sadece akademik içerikle değil, bu tür ortak hafıza alanlarıyla anlam kazanır; kulüpler, etkinlikler ve festivaller bu sürecin temel bileşenleridir. Sosyal alanlar, öğrencinin kolektif bir kimlik inşa etmesini mümkün kılar.

Taşoda Festivali'nin iptali, kampüsün yaşayan, kendiliğinden üreten bir alan olmaktan çıkarılıp denetlenen ve sınırları çizilen bir yapıya dönüştürülmek istendiğini göstermektedir.

Öğrencileri edilgenleştiren bir anlayışı, birlikte üretme ve yeni kültürel biçimler yaratma imkânlarının daraltılmasını ve öğrencilerin söz söyleme yerlerinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz.

Mesele, yalnızca kaybedilen bir festival değil; kampüsün nasıl bir yaşam alanı olacağına dair verilen mücadelenin güncel bir yansımasıdır.