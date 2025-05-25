Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi’nin sevilen ve saygı duyulan akademisyenlerinden Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.

Başak’ın ölüm haberi duyulduktan sonra arkadaşları ve öğrencileri onun için paylaşımlar yaptı. Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak" dedi.

Boğaziçi Üniversitesinin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Oya Hocamız, şu yazıyla üniversiteye giriş kartları iptal edilen 10 değerli profesörden biriydi.

Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak. pic.twitter.com/rcLmvHOMBA — Cem Say (@say_cem) May 25, 2025

Oya Başak'ın cenazesi, 27 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından Bebek Camii’nden kaldırılacak.