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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölüm başkanlığını 22 yıl yürüten Emeritus Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.05.2025 14:34
  • Giriş: 25.05.2025 14:34
  • Güncelleme: 25.05.2025 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi’nin sevilen ve saygı duyulan akademisyenlerinden Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.

Başak’ın ölüm haberi duyulduktan sonra arkadaşları ve öğrencileri onun için paylaşımlar yaptı. Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak" dedi.

Oya Başak'ın cenazesi, 27 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından Bebek Camii’nden kaldırılacak.

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