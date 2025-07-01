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Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış bölüm başkanına protesto

Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümünün mezuniyet töreninde atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin protesto edildi.

Güncel
  • 01.07.2025 16:58
  • Giriş: 01.07.2025 16:58
  • Güncelleme: 01.07.2025 17:06
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış bölüm başkanına protesto

Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümü mezuniyetinde yeni mezun öğrenciler, atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin'i protesto etti.

Diploma dağıtım töreninde Şahin konuşma yapmak üzere sahneye geldi.

Atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin konuşma yaptığı sırada öğrenciler sahneye sırtlarını döndü.

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