Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış bölüm başkanına protesto
Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümünün mezuniyet töreninde atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin protesto edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümü mezuniyetinde yeni mezun öğrenciler, atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin'i protesto etti.
Diploma dağıtım töreninde Şahin konuşma yapmak üzere sahneye geldi.
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Atanmış bölüm başkanı Selver B. Şahin konuşma yaptığı sırada öğrenciler sahneye sırtlarını döndü.