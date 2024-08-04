Boğaziçi Üniversitesi'nde iş cinayeti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde devam eden yurt inşaatında bir işçi hayatını kaybetti.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde devam eden yurt inşaatında bir iş cinayeti meydana geldi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin aktardığına göre, saat 12.00 sularında kampüsün B kapı girişinde kum döken bir kamyonun dorsesi yan yattı.

44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun devrilen dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün (4 Ağustos) saat 12.15'e Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsündeki yemekhaneye eylem çağrısı yaptı.