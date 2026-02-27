Boğaziçi Üniversitesi'nde Kadın Şenliği başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK), 8 Mart’ı 2-6 Mart tarihleri arasında Kadın Eserleri Kitap Sergisi ve çeşitli etkinlikler ile kutlayacak.

Kadın Eserleri Kitap Sergisi, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Özger Arnas Salonu’nda 2-6 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bunun yanısıra kulübün çıkarttığı bü’de kadın gündemi bülteninin 50. Sayısına özel feminist yayıncılığına dair bir söyleşi de düzenleniyor.

Kulübün 8 Mart Kadınlar Günü haftası için hazırladığı “BÜ’de Kadın Şenliği” etkinliklerinin bir parçası olan Kadın Eserleri Kitap Sergisi’nde birçok kitap özel indirimlerle ve kâr amacı güdülmeden satışa sunulacak.

Bu sene sergide Aras, Siren, Otonom, YKY, Metis, Hrant Dink, İletişim, Agora, İpsos, Sel, Umami,Avesta, Ayrıntı, Yordam, BGST, Güldünya, Tarih Vakfı, Jaguar, Aram, Ginko, Dipnot, Polemik, Boleka, Medusa yayınevlerinden kadınların çevirdiği ya da yazdığı eserler sergilenecek. Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nün (BÜKAK) Kadın Eserleri Kitap Sergisi’ni kampüslerde kadın yazını çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriyor.

3 Mart günü saat 18.00’da Boğaziçi Üniversitesi Özger Arnas Salonunda gerçekleşecek söyleşide 1980'lerden günümüze feminist hareketin yayıncılık deneyimi konuşulacak. BÜKAK moderasyonundaki söyleşide Beyhan Demir Pazartesi ve Güldünya yayınları örnekleri üzerinden feminist yayıncılığının ilke, yöntem ve içeriklerine dair tartışmalar gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen kişiler ilgili formu doldurarak ziyarette bulunabilecek:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdLQJvh3iawqjFbdyByI0C6tOVG2S6XFe050Wqt75mm8MKmw/viewform)