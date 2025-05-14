Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosu: 15 kişi adliyeye sevk edildi, 82 kişi serbest bırakıldı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın üniversiteye davet edilmesini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

Gece saatlerinde 97 kişi gözaltına alınırken Emniyet'teki ifadelerinin ardından 82 kişi serbest bırakıldı.

Aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de yer aldığı 15 kişi ise adliyeye sevk edildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLEBİLECEĞİNİ SAVUNMUŞTU

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” etkinliği kapsamında Nureddin Yıldız’ı konuk edeceğinin öğrenilmesi üzerine çok sayıda öğrenci tepki gösterdi. Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde toplanan öğrenciler Yıldız’ın üniversitede konuk edilmesini protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesine konuşmacı olarak getirilen gerici Nurettin Yıldız, üniversiteliler tarafından yumurta atılarak protesto edildihttps://t.co/NJ7enXvgHN pic.twitter.com/EUeh9L9MwK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 13, 2025

“Boğaziçi iktidarın arka bahçesi değil”, “Erkek şiddetini ve istismarı meşru kılan zihniyete üniversitemizde yer yok” yazılı pankartlar açan öğrenciler, “Nureddin defol, bu kampüsler bizim”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” sloganları attı.

KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GELDİ

Aynı dakikalarda bir grup üniversite önünde Nureddin Yıldız lehinde gösteri yaparken, bir süre sonra öğrencilerin yürümek istemesi üzerine, alana çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvetin gelmesi üzerine alanda bulunan öğrenciler, ”Kadınlar ölürken polis nerdeydi?”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda polis öğrencileri ablukaya aldı, aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de bulunduğu ters kelepçe ile gözaltına alınanlar oldu. İstanbul Valiliği gözaltı sayısını 97 olarak açıkladı.

ETKİNLİK SIRASINDA PROTESTO

Etkinlik sırasında, sınıfta bulunan bir öğrencinin Nureddin Yıldız’a küçük bir cisim fırlatması üzerine sınıfta bulunan kişiler, etrafını sardıkları öğrenciyi darp ederek sınıfın dışına çıkardı.

Eylem yapan öğrenciler dün akşam kampüste yürüşe geçti. Yürüyüşün önü özel güvenlik ve çevik kuvvet tarafından kesildi, öğrenciler ablukaya alındı.

Toplam 97 kişi gözaltına alındı.