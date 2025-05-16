Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosu nedeniyle tutuklanan 1 öğrenci serbest bırakıldı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto ettiği için tutuklanan 6 öğrenciden biri olan Sinemis Zülâl serbest bırakıldı.

Diğer 5 öğrencinin tutukluluk hali devam ediyor.

Tahliye kararını Anne Baba Dayanışma Ağı duyurdu.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto eden toplam 97 kişi, 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Protesto sırasında kampüse giren çevik kuvvet ve polis girmiş, çok sayıda öğrenci darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı.

Ertesi sabah 82 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 6 öğrenci tutuklanmıştı.