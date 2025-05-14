Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosu: Tutuklu öğrenci sayısı 6'ya çıktı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto edilmesi ve polisin müdahalesiyle başlayan olayların ardından 15 kişi, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen 15 kişiden 8’inin sorgusuna bakan 3. Sulh Ceza Hakimliği, 6 öğrencinin tutuklanmasına, 4 öğrencinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakkında tutuklama talebi bulunan 7 kişinin sorgusuna ise 4. Sulh Ceza Hakimliği bakacak. Buradaki sorgu henüz başlamadı.

ÖĞRENCİLER TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Nureddin Yıldız'ın üniversiteye gelmesini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

Gece saatlerinde 97 kişi gözaltına alınırken Emniyet'teki ifadelerinin ardından 82 kişi serbest bırakılmıştı.

Aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de yer aldığı 15 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 kişi 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLEBİLECEĞİNİ SAVUNMUŞTU

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” etkinliği kapsamında Nureddin Yıldız’ı konuk edeceğinin öğrenilmesi üzerine çok sayıda öğrenci tepki gösterdi. Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde toplanan öğrenciler Yıldız’ın üniversitede konuk edilmesini protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesine konuşmacı olarak getirilen gerici Nurettin Yıldız, üniversiteliler tarafından yumurta atılarak protesto edildihttps://t.co/NJ7enXvgHN pic.twitter.com/EUeh9L9MwK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 13, 2025

“Boğaziçi iktidarın arka bahçesi değil”, “Erkek şiddetini ve istismarı meşru kılan zihniyete üniversitemizde yer yok” yazılı pankartlar açan öğrenciler, “Nureddin defol, bu kampüsler bizim”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” sloganları attı.

KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GELDİ

Aynı dakikalarda bir grup üniversite önünde Nureddin Yıldız lehinde gösteri yaparken, bir süre sonra öğrencilerin yürümek istemesi üzerine, alana çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvetin gelmesi üzerine alanda bulunan öğrenciler, ”Kadınlar ölürken polis nerdeydi?”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda polis öğrencileri ablukaya aldı, aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de bulunduğu ters kelepçe ile gözaltına alınanlar oldu. İstanbul Valiliği gözaltı sayısını 97 olarak açıkladı.

ETKİNLİK SIRASINDA PROTESTO

Etkinlik sırasında, sınıfta bulunan bir öğrencinin Nureddin Yıldız’a küçük bir cisim fırlatması üzerine sınıfta bulunan kişiler, etrafını sardıkları öğrenciyi darp ederek sınıfın dışına çıkardı.

Eylem yapan öğrenciler dün akşam kampüste yürüşe geçti. Yürüyüşün önü özel güvenlik ve çevik kuvvet tarafından kesildi, öğrenciler ablukaya alındı.

Toplam 97 kişi gözaltına alındı.