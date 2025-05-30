Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunda tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunun ardından tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Anne Baba Dayanışma Ağı, "Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. ❤️

Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz.#ÇocuklarımızİçinAdalet — Anne Baba Dayanışma Ağı (@annebabadayanis) May 30, 2025

Protestolarda 6 öğrenci tutuklanmış, öğrencilerden Sinemis Zülâl 16 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto eden toplam 97 kişi, 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Protesto sırasında kampüse giren polisler, öğrencileri darp ederek ters kelepçe ile gözaltına almışlardı.

Ertesi sabah 82 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 6 öğrenci tutuklanmıştı.