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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunda tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto ettikleri için tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı verildi. Protestolarda 97 kişi gözaltına alınmış, 6 öğrenci tutuklanmıştı. Tutuklu öğrencilerden biri 2 hafta önce serbest bırakılmıştı.

Güncel
  • 30.05.2025 16:24
  • Giriş: 30.05.2025 16:24
  • Güncelleme: 30.05.2025 16:37
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunda tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunun ardından tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Anne Baba Dayanışma Ağı, "Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestolarda 6 öğrenci tutuklanmış, öğrencilerden Sinemis Zülâl 16 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto eden toplam 97 kişi, 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Protesto sırasında kampüse giren polisler, öğrencileri darp ederek ters kelepçe ile gözaltına almışlardı.

Ertesi sabah 82 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 6 öğrenci tutuklanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesinde Nureddin Yıldız protestosu: Tutuklu öğrenci sayısı 6ya çıktı
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