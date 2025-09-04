Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine zam

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 25 zam yaptı.

Buna göre 40 TL olan öğle ve akşam yemekleri 50 TL’ye yükselirken, kahvaltı ücreti de 40 TL olarak belirlendi. Yeni tarifelerin yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

YENİ DÖNEM YİNE ZAMLARLA BAŞLADI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi şubat ayında aldığı kararla yemekhane ücretlerini artırmıştı. 38 TL olan öğün fiyatı yüzde 36’lık zamla 52 TL’ye çıkarılmıştı.

İstanbul Üniversitesinde de benzer bir artış yapılmıştı. 35 TL olan yemek ücreti yüzde 50 zamla 52,5 TL’ye yükseltilmişti.

ODTÜ yemekhanesinde de yemek ücretlerine öğrencilere haber verilmeden yılın ikinci zammı yapılmıştı. Yılın ikinci zammıyla birlikte 2025-2026 eğitim dönemi için yemek fiyatı 35 TL’den 40 TL’ye çıkmıştı.