Boğaziçi Üniversitesi'nden 15 yaşındaki Hilal'in katledilmesine ilişkin açıklama: "Fail etkinliğe davetiye ile geldi"

Boğaziçi Üniversitesi’nde 30 Ağustos akşamı 24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda silahla katletti. Ardından aynı silahla intihar eden Kurtuluş’un kampüse kontrolden geçmeden silahla girebilmesi ise tepkilerin odağı oldu.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, üniversite de yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kurtuluş’un davetiyesiyle etkinliğe geldiği ve girişte göstererek kampüse giriş yaptığı belirtildi.

DAVETİYE İLE GELDİ, OTOPARKA YÖNLENDİRİLEN ARAÇ ARANMADI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü imzasıyla yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir.

Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."