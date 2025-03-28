Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Esra Mungan’a 5 yıl kampüs yasağı!
Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişi yasaklandı. Rektörlüğün kararında, 27 Mart'ta yapılan eylemler gerekçe gösterildi.
Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişi 5 yıl yasaklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yasak kararını sosyal medyadan duyurdu. Öztürkmen, kararla ilgili "Hocaya üniversitesine giriş yasağı! Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı! Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız. Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak lazım" mesajını paylaştı.
Hocaya üniversitesine giriş yasağı!— Hasan Öztürkmen (@hasanozturkmen) March 28, 2025
Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı!
Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız.
Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak… pic.twitter.com/6p3QpuBHoG
GEREKÇE 'İMAMOĞLU' EYLEMİ!
Paylaşılan karar metni ise şöyle:
"Rektörlüğün izni olmadan 27.03.2025 tarihinde Güney Kampüs meydanında öğrencilerin izinsiz olrak gerçekleştirdiği eylem ve gösterilere katıldığı tespit edilen Esra Mungan'ın kampüs giriş kartının Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapılabileceği hususunda uygulama yapılması konusunda gereği ve bilginizi rica ederim."