Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyen Esra Mungan’a 5 yıl kampüs yasağı!

Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişi 5 yıl yasaklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yasak kararını sosyal medyadan duyurdu. Öztürkmen, kararla ilgili "Hocaya üniversitesine giriş yasağı! Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı! Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız. Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak lazım" mesajını paylaştı.

Hocaya üniversitesine giriş yasağı!



Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı!



Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız.



Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak… pic.twitter.com/6p3QpuBHoG — Hasan Öztürkmen (@hasanozturkmen) March 28, 2025

GEREKÇE 'İMAMOĞLU' EYLEMİ!

Paylaşılan karar metni ise şöyle: