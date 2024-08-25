Boğaziçi Üniversitesi'ne Ensar Vakfı'ndan atama!

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, genel sekreter yardımcılığına Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi Vahap Doğan'ı atadı. Politikyol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Doğan aynı zamanda AKP'li Pendik Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasında başkan yardımcılığı da yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi daha önce de AKP'li belediyelerde çalışan birçok kişiyi işe almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’deyken İSKİ'de çalışan Uğur Kandemir, Boğaziçi Üniversitesi genel sekreter yardımcılığına getirilmişti.

AKP'Lİ BELEDİYELERDEN ATANAN İLK İSİM DEĞİL

İBB'de çalışan Bahattin Toptaş ise Boğaziçi'nde şube müdürü yapılmıştı. İSKİ'de çalışan Abdülbasit Körük de Boğaziçi'nde işe alınmıştı. Bu üç isim yaklaşık iki ay önce, AKP’li Hatay Belediyesi'ne 'transfer' olmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin AKP döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan Nihat Mutlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na, AKP’li Beykoz Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapmış Muhammed Acar da destek hizmetleri şube müdürlüğüne getirildi. İSKİ'de AKP döneminde çalışmaya başlayan Ramazan Kesik de Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığına getirilmişti.