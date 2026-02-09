Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi: Nöbetteki öğrencilere biber gazıyla müdahale

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört öğrenci kulübünün (Spor Kurulu, Sualtı Sporları Kulübü, Müzik Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü) yer aldığı Hamlin Hall’daki odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına karşı başlayan başlayan nöbet bugün de devam ediyor.

Öğrencilerin sosyal alanlarını her geçen gün daha da kısıtlamaya devam eden kayyum Rektör Naci İnci'nin odasında yapılan toplantının ardından hafta sonu üniversiteye girişler kısıtlanmış, kampus çevresine barikatlar kurulmuş ve TOMA üniversite önüne getirilmişti.

ÇEVİK KUVVET ÜNİVERSİTEYE GİRDİ

Güney Kampüs'teki odaların toplatılmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri nöbete başladı. BirGün'ün edindiği bilgilere göre kalabalık bir öğrenci grubu Güney kampüs önünde toplandıktan sonra üniversiteye çevik kuvvet ekipleri girdi.

Hamlin Hall binası önünde barikat kuran polislerin öğrencilerin girmesini engelliyor.

Üniversitenin öğrencilerine “Yaptığınız eylem kanunsuzdur” şeklinde anons yapan polis, öğrencilere biber gazı sıktı.

Polisin üniversite kampüsüne girmesine tepki gösteren öğrenciler, "Naci İnci rektörümüz değildir" şeklinde sloganlar attı.

Öğrencilere destek için kampüse gelen CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre polisle müzakereye başladı. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da üniversiteye geldi.

Spor salonu ve tiyatro salonunun da bulunduğu Öğrenci Faaliyetleri Binasına (ÖFB) giren öğrenciler Dodge Hall'a forum düzenliyor.