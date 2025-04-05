Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektöründen akademisyenlere boykot uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektörü Naci İnci'nin dersleri boykot eden akademisyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı yönündeki iddaları akademisyenler doğruladı.

Diken'de yer alan habere göre, kayyum rektör İnci, akademisyenlere bir e-posta göndererek, rektörlüğün 7 Nisan’dan itibaren ders ve sınav boykotunu ‘titizlikle’ takip edeceğini vurguladı. Rektörlükten izinsiz bir şekilde yüz yüze yapılmayan veya online yapılan dersler hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılacağı, ayrıca İstanbul Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Rektörün akademisyenlere gönderdiği e-postada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren derslerin ve sınavların boykot edilmesine yönelik bazı organize girişimlerde bulunulduğu, bu faaliyetlere öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, 7 Nisan itibarıyla Rektörlüğümüz tarafından her bir dersin ve sınavın planlandığı şekilde yüz yüze ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği titizlikle takip edilecektir.

Rektörlükten gerekli izinler alınmaksızın yüz yüze yapılmayan veya çevrimiçi (online) ortama aktarılan ders ve sınavlara ilişkin olarak, ilgili öğretim elemanları hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları başlatılacak; ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."