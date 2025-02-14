Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Kampüste kamusal alan kalmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 10 Şubat Pazartesi gününden beri Espresso Franchise’ı olarak açılmak istenen kafe alanı öğrenciler tarafından kamulaştırıldı.

5 gündür kafe alanında yüzlerce öğrenci kendi kahve makineleriyle kahve ikramı yapıyor, ders çalışmaktan kulüp toplantılarına kadar her türlü faaliyet için bu alanı kullanıyor.

Öğrencilerin açıklamasında süreç şu sözlerle anlatıldı:

"Bu yılın ilk dönemi yıllardır kuzey kafeterya olan yerin kapatıldığı ve yerine Espressolab’in açılacağını öğrendiğimiz bir dönemdi. İkinci döneme ise kafenin açılacağı yerin önündeki hiçbir işletmeye ait olmayan öğrenci alanının bizden habersiz yıkıldığı ve kampüsteki başka bir işletmeye çay ve kahve yasağı getirildiği haberiyle başladık.



Sürekli kayyumluk tarafından atanan niteliksiz paraşütler, fakültelerinden onay çıkmasına rağmen yeniden ataması gerçekleştirilmeyen hocalarımız, yemekhaneye yapılan 2. zam ve ortak alan eksikliğimiz derken kayyum yönetimi bizim elimizden Boğaziçi’ni teker teker alıyordu ve öğrenciler artık bundan çok sıkılmıştı."

'BOĞAZİÇİ’NDE SERMAYEYE GEÇİT YOK'

Üniversitede, kamusal alana dair hiçbir şey bırakılmadığını vurgulayan öğrenciler, 'İşgal Kafe'e eylemi ve sonrasında yaşananları şu şekilde anlattı:

"8 Şubat’ta Boğaziçi hakkında olarak kampüsteki diğer işletmede kahve, çay satışının yasaklanması üzerine bir haber yaptık. Daha sonra o alan bizim ortak alanımızdır, kayyumluk bunu bizim elimizden alıp geri bize yandaş sermaye üzerinden satamaz diyerek sıra arkadaşlarımıza 10 Şubat’a bir çağrı çıktık. O gün kuzey kampüs hiç görülmediği kadar kalabalıktı. Yüzlerce insan yapılan dövizleri elinde tutarak sermayenin kampüslerimize girmesine karşı mücadele edeceğini ve kamusal alanın öz hakkı olduğunu söylüyordu. 10 Şubat’ta yeni açılan kafeye pahalı masalarınıza ucuz kahvelerimizle geliyoruz ve 'Boğaziçi’nde sermayeye geçit yok' pankartlarımızla 1000 öğrenciyi aşkın bir eylemle girdik. İşgal kafe adını verdiğimiz bu kafede kayyumluk bizimle taleplerimizi konuşmak için masaya oturana kadar işletmeye satış yaptırmayacağımızı, kendi çay ve kahvemizi kendimiz getirip burada dağıtacağımızı belirttik. Birincil taleplerimiz belliydi: burayı öğrencilerin işletebileceği, hiçbir sermayeye ait olmayan bir öğrenci kooperaitifine, study alanına çevirmek ve kayyumluğun bizi muhatap alması.

'BU ÜNİVERSİTE BİZİM'

Bu okul bizim olmasına rağmen alınan hiçbir kararda bizimle masaya oturulmamasını kayyumluğu müzakere istiyorsa İşgal Kafe’ye çağırarak boykot ettik. 4 gündür başarıyla devam eden direniş öğrenci dayanışmasıyla çok güzel bir hal aldı. Hep birlikte kurduğumuz kahve, çay makinelerimizden yine birbirimize bedava kahve ve çay dağıttık. Hep birlikte sahiplendiğimiz, bizim dediğimiz bu alanı hiç boş bırakmadık. Dersimizi de gelip burada çalıştık, arkadaşlarımızla da burada sosyalleştik. Bir işgal programı oluşturup kulüp etkinliklerini İşgal Kafe’ye çektik. Bölümler ve kulüpler inisiyatif alıp çay, kahve dağıtımından sorumlu oldular. Bizim derdimiz belli: ortak alanlarımızın elimizden alındığı Boğaziçi Üniversitesi’nde kütüphanemiz de, study alanımız da kulüp odalarımız da artık burası. Kayyum yönetimin bizi kampüs dışına itmesini, içeride de bizi öğrenci değil müşteri olarak görmesini kabul etmiyoruz. Bu üniversite bizimdir, bizim kalacak."