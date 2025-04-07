Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklu sıra arkadaşları için eylem yaptı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan çalışma arkadaşları ve devamında yapılan protestolarda tutuklanan sıra arkadaşları için eylem yaptı.

Öğrenciler, üniversitenin Güney Meydanı’nda akademisyenlerin nöbetine destek verdikten sonra Etiler Kapı’ya yürüdü.

Emniyet güçlerinin öğrencilerin kampüsten çıkmasına engel olduğu bildirilirken, öğrencilerin gözaltına alınmakla tehdit edildiği iddia edildi.

Öğrenciler, buradan forum düzenlemek için Güney Meydan'a gitti. Burada açıklama yapan öğrenciler şunları kaydetti:

"TEK ADAM REJİMİNİN HİÇBİR MEŞRUİYET ZEMİNİ KALMAMIŞTIR"

"İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreç 2 haftayı geride bırakmışken, kayyım rejiminin hukuksuzlukları hız kesmeden devam etmektedir. Gelmiş olduğumuz noktada, 300’den fazla öğrenciyle beraber, sendika temsilcileri, sanatçılar, işçiler ve anayasal haklarını kullanan halk tutuklanmıştır. Açıktır ki meşruiyetini demokratik seçimlere dayandığını iddia eden tek adam rejiminin hiçbir meşruiyet zemini kalmamıştır.

Ve yine açıktır ki, tüm bu bastırma ve yıldırma politikaları tüm demokratik teamülleri terketmiş olan rejimin koltuğu kaybetme korkusunun bir yansımasıdır."

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklu sıra arkadaşları için Güney Kampüs’te bir araya geldi.



Baskılar bizi yıldıramaz! pic.twitter.com/y6kz5iezKq — Zırhlı Tren #EmekçilerYönetmeli (@ZirhliTren) April 7, 2025

Öğrenciler açıklamada tutuklanan sıra arkadaşlarının isimlerini sayarak, arkadaşlarının yanında olduklarını vurguladı.