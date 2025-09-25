Boğaziçi Üniversitesi, tutuklu öğrenci Abdullah Esin’in yüksek lisans tezini teslim almadı

Boğaziçi Üniversitesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından sosyal medya kullanıcılarına yönelik başlatılan operasyonlarda tutuklanan Abdullah Esin’in yüksek lisans tezini teslim almadı.

Medyascope'un haberine göre, Esin tez savunmasını başarıyla tamamlamasına ve jürideki akademisyenler tarafından oybirliğiyle kabul edilmesine rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü, tezi teslim almayı reddetti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mine Eder, öğrencisi Abdullah Esin’in yaşadığı mağduriyete ilişkin yaptığı paylaşımda Esin’in başarıyla savunduğu ve kabul edilen tezini cezaevinde olduğu için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne fizikî olarak teslim edemediğini ve bu yüzden postayla gönderdiklerini ancak Enstitü’nün kabul etmediğini yazdı.

Esin’in avukatının vekaletname ile geldiğini, bu sefer de tüm öğrencilere tanınan düzeltme süresinin tanınmadığını belirten Eder, tezin yine kabul edilmediğini yazdı.

Esin’in eğitim hakkının gasp edildiğini vurgulayan Eder, “Çeşitli bahaneler uydurarak öğrencinin mezuniyet hakkını gasp etmek hukuksuzdur. Bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğimizden şüpheniz olmasın! Boğaziçi Üniversitesi’ni kişisel intikamların alındığı, öğrenciye hoyratça davranan bir kurum haline getiremeyeceksiniz” paylaşımını yaptı.

Yüksek lisans tezinin sözlü olarak savunulmasının ardından basılı halinin Enstitü’ye teslim edilmesi gerekiyor.

Avukatının ek süre talebi ve itirazları kabul edilmezse Abdullah Esin’in okulla ilişiği kesilerek başarıyla savunduğu tezi kabul edilmeyecek ve eğitim hakkı ihlal edilmiş olacak.

Abdullah Esin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını eleştiren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 9 Eylül’de tutuklanmıştı.