Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum iş başında: İşgal Kafe eylemine katılan öğrenciler okuldan uzaklaştırılıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörlük, İşgal Kafe eylemini başlatan öğrencileri okuldan uzaklaştırılmaya başladı.

Üniversitenin Kuzey Kampüs’teki “Kuzey Kafeterya” güz dönemi başlamadan önce kapatıldı.

Kafeteryanın yerine Espressolab açılmak istenmesi Boğaziçi’nde yeni bir direniş hareketi başlattı. Kamusal alan kalmadığını belirterek, “İşgal Kafe”yi açan ve direnişlerini burada devam ettiren öğrenciler, kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından okuldan uzaklaştırıldı.

Medyascope‘tan Senem Görür Yücel'in haberine göre, bir haftadır devam eden İşgal Kafe eylemine katılan yaklaşık 15-20 öğrencinin giriş kartları pasif duruma getirildi ve 3 günlüğüne okula girişi engellendi.

Üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin giriş kartını okuttuklarında aldıkları mesaj / Fotoğraf: Medyascope

Öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez imzalı gelen mailde şöyle denildi:

"10.02.2025 tarihinde Kuzey Kampüs kafeyi işgal ederek eylem yaptığınız, bu suretle diğer öğrencilerin kafenin sunduğu hizmetten faydalanmalarını engellediğiniz tespit edildiğinden hakkınızda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54’üncü maddesi 6’ncı fıkrası f) bendi uyarınca 17-19 Şubat 2025 tarih aralığında, sınav zamanları hariç 3 (üç) gün süre ile üniversite kampüslerine girişinizin engellenmesi ve giriş kartınızın pasif duruma getirilmesi yönünde tedbir uygulanmasına karar verilmiştir."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrencilerin kartlarını inaktif hale getirip uzaklaştırma vermek için cezayı dayandırdığı yönetmelik maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından 24 Şubat 2024 tarihinde iptal edilmişti.

İŞGAL KAFE NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde bulunan kafeteryanın kapatılıp yerine Espressolab açılmak istenmesine tepki gösteren öğrenciler okulda kamusal alan kalmadığını belirterek “İşgal Kafe'yi açtı.

Kampüsteki bir diğer işletmeye de çay kahve yasağı getirilmesine tepki gösteren öğrenciler 10 Şubat’ta Espressolab’e devredileceğini söyledikleri kafeye pankart astılar.

Öğrenciler, buraya kendi kahvelerini, çaylarını getirmeye başlayarak bir anlamda burayı “kamulaştırmış” oldu.

Yeni alana İşgal Kafe adı verildi. Bu kafede çay ve kahve ücretsiz dağıtılıyor.

Öğrencilerin alanın öğrencilere ait kalmasını ve kayyumun öğrencileri muhatap almasını talep ediyor.