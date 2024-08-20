Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyuma karşı 895. nöbet

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinin nöbetinin 895’inci direnişlerinin 1324’üncü günü geride kaldı. Akademisyenler haftanın her iş günü olduğu gibi dün de saat 12:15’te “Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 895’inci kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “AYM: Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisinin KHK ile düzenlenmiş olması anayasaya aykırı”, “Özerk, özgür, demokratik üniversite”, “3 yıldır yılmadık”, “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ile üzerlerinde “Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz” yazan Can Candan, Mohan Ravichandran ve Tolga Sütlü fotoğrafları taşıdı.