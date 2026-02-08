Boğaziçi yeniden kuşatma altında

Rektörlükle yapılan "erteleme" görüşmelerinin ardından gelen baskınla Güney Kampüs’te yer alan Müzik Kulübü (BÜMK), Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS), Güzel Sanatlar Kulübü (GSK) ve Spor Kurulu (SK) odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınma kararı, öğrenci direnişiyle karşılaşmıştı. Cuma günü yapılması planlanan tahliyenin öğrencilerin kararlı duruşu üzerine ertelendiği ve Rektör Naci İnci ile yapılan görüşmede talepler karşılanana kadar sürecin durdurulacağı sözünün verildiği iddia edildi.

Ancak dün gece yarısı saat 02.00 sularında kampüse girişler, yurtta kalan öğrenciler hariç tamamen kapatıldı. Bir öğrenci süreci şu sözlerle özetledi: "Toplantılarda tahliyenin erteleneceği açıkça söylendi ama bizi kandırdılar. Öğrenciler dışarıdayken, gecenin ikisinde üçünde okulu kapatıp eşyalarımızı bir nevi kaçırdılar".

GSK’NİN PİYANOLARI KORİDORA ATILDI

Taşıma işleminin profesyonel olmayan ekiplerce yürütüldüğü öne sürüldü. Müzik Kulübü üyesi bir öğrenci, hassas taşınması gereken piyanoların uzman olmayan kişilerce taşındığını, Güzel Sanatlar Kulübü’ne ait bazı eşyaların ise kırıldığını veya kaybolduğunu belirtti. Ayrıca, eşyaların götürüldüğü Hisar Kampüsü’ndeki alanların altyapısının yetersiz olduğu aktarıldı.

Üniversite önünde düzenlenen eylemde konuşan Prof. Dr. Mine Eder, yaşananları "mekân işgali" olarak nitelendirerek, "Kütüphanesiz, öğrencisiz ve akademisyensiz bir üniversite yaratma projesiyle karşı karşıyayız" dedi.

BÜMED Başkanı Serra Ulusoy ise 160 yıllık bir geleneğe sahip olan Hamlin Hall’un boşaltılmasının amacının Güney Kampüs’ü kampüs hayatından uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.

Güney Kampüs’e girişler hâlâ kısıtlı durumda. Güvenlik görevlilerinin kampüse girmek isteyen öğrencilere "Rektörlükten sözlü emir var" diyerek içeri almıyor.

KAYYUMLAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ

Öğrenciler ve mezunlar, üniversite önünde "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" sloganlarıyla direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

SOL Genç ise olaylara karşı şu açıklamayı yayınladı: "Boğaziçi kayyımı, biz öğrencilerin tüm yaşam alanlarını yok etmekte inatçı. Öğrenci kulüplerimize yönelik bu zorbalığa karşı direndiğimiz anda karşımıza çıkan TOMA ve gözaltı araçları oldu. Kendi kampüsümüze giriş-çıkış hakkımız elimizden alındı. Atanmışları ve onları koruyan polisi istemiyoruz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız."

KAMPÜS AÇILDI, ODALAR KİLİTLİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi BirGün’e yaptığı açıklamada, eşyaların taşınması işlemlerinin bitmesinin ardından akşam saatleri itibarıyla Güney ve Hisar kampüslerine girişlerin açıldığını ancak kulüp odalarına erişimin hâlâ engellendiğini söyledi.

Müzik Kulübü odasına erişimin kapatıldığını belirten öğrenci, “BÜMK’e şu anda giremiyoruz, kapının kilidi değiştirilmiş. Hisar’daki odanın ne ses yalıtımı var ne de müzik yapılmasına uygun başka bir altyapısı. Orası kesinlikle müzik yapılabilecek bir ortam değil” diye konuştu.