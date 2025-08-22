Boğaziçililer, ‘İnci’yi kötü bilirdik’ dediler

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesinde, rektörlüğü boyunca işten atmalar ve mobbingle gündeme gelen Naci İnci’nin rektörlük süresi sona erdi.

Sembolik bir seçimde akademisyenlerin yaklaşık yüzde 95’i tarafından ret oyu alan İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Göreve atanması, üniversite topluluğunun büyük kısmı tarafından kabul görmedi ve akademisyenler, öğrenciler ile mezunlar, İnci’nin yönetim tarzına ve kayyum atamalarına karşı protestolarını sürdürdü.

İnci döneminde çok sayıda öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı ve mobbing iddiaları gündeme geldi. En sembolik örneklerden biri, öğretim üyesi Can Candan’ın görevden alınması oldu; Candan, iki kez mahkeme kararıyla göreve iade edilmesine rağmen üçüncü kez işine son verildi.

X platformunda “Naci İnci” ifadesi geçen binlerce paylaşımda olumsuzlar oldukça öne çıktı.