Boğaziçi’nde 154 yıllık yurt binası için protesto

Boğaziçi Üniversitesi’nin 1871 yılından bu yana öğrenci yurdu olarak hizmet veren en köklü yapılarından Hamlin Hall’un yurt olarak kullanılmayacağına ilişkin açıklama protesto edildi. Mezunlar ve öğrenciler üniversite kampüsü önünde bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Sera Ulusoy, yurtların dönüştürülmesinin sadece bir mimari değişiklik değil, Boğaziçi kültürüne dönük sistematik bir müdahale olduğunu söyledi.

Ulusoy, şöyle konuştu: “Bu, öğrencilerin yaşam alanlarının daraltılması anlamına da geliyor. Bugün yurt krizi hâlâ devam ederken, Hamlin Hall’un derslik ve seminer salonlarına dönüştürülmesi, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının yok sayıldığını ve Boğaziçi’nin özgün kültürünün sistemli biçimde zayıflatıldığını gösteriyor. Boğaziçi kampüslerinin öğrencilerden arındırılması, üniversitenin çoğulcu yapısına, özgürlükçü ortamına ve birlikte üretme kültürüne ciddi bir darbedir.’’