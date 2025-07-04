Boğaziçi’nde bir öğrenci diplomasını yırttı: "Bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Protestonun bu seferki adresi Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren bir öğrenci diplomasını aldığı anda ayağa kalkarak bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Öğrenci "Bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum" diyerek diplomasını yırttı.

Söz konusu öğrenci diplomasını yırtarken şu ifadeleri kullandı:

“Bu diploma hükümsüzdür. Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan-kapayan bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum. Bu rejim benim de diplomamı iptal eder, sizin de diplomanızı iptal eder, bu bölümü de kapatır, bu okulu da kapatır. Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyumundan değil, Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş rektöründen alırım.”