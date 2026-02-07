Boğaziçi’nde gece operasyonu: Kulüp odaları boşaltıldı, kampüs önüne TOMA getirildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin Hamlin Hall’daki odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına karşı başlayan itirazlar, dün gece yaşanan gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Rektörlükle yapılan toplantının ardından üniversiteye girişler kısıtlandı, kampüs çevresine barikatlar kuruldu, TOMA ve çevik kuvvet ekipleri üniversite önüne getirildi. Aynı saatlerde kulüp odalarının boşaltılmasına başlandı.

Kulüp odalarının tahliyesi kararının ardından, kayyum rektör Naci İnci ile öğrenciler arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin aktardığına göre toplantıda, kulüp odalarının kullanımına süre sınırı getirilmesi, odaların kapı kilitlerinin çoğaltılarak güvenlik görevlilerine verilmesi ve belirlenen sürenin sonunda kulüplerin Hisar Kampüsü’ne taşınması önerildi.

KAMPÜSE GİRİŞ YASAKLANDI, ODALAR BOŞALTILMAYA BAŞLANDI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre toplantının ardından gece saatlerinde rektörlük kararıyla kampüse girişler kısıtlandı. Yalnızca yurtta kalan öğrencilerin üniversiteye girişine izin verilirken, kampüs dışında çok sayıda öğrenci bekletildi. Üniversite önüne polis barikatları kuruldu, TOMA’lar ve gözaltı araçları kampüs çevresine konuşlandırıldı. Kampüs içinde de çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Aynı saatlerde Hamlin Hall’daki kulüp odalarının boşaltılmasına başlandı. Öğrenciler, eşyaların kendilerine haber verilmeden ve herhangi bir güvence sunulmadan taşındığını aktardı.

Öğrencilerin sosyal medyada paylaştığı görsel ve videolarda okul bölgesinde TOMA yoğunluğu ve taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görüldü

“TAŞIMA İÇİN ÖĞRENCİLERE İŞ İLANI DAĞITILDI” İDDİASI

Öğrenciler ayrıca, kulüp eşyalarının taşınması için öğrencilere yönelik iş ilanları dağıtıldığını ifade etti. İddiaya göre ilanlarda, “Sanat ürünleri, aletler gibi eşyaların paketlenip araca yükleneceği ve depoya boşaltılacağı” belirtilirken, “işine sahip çıkacak ve saygılı” kişilerin başvurmasının istendiği ifade edildi.

Kulüp odalarının boşaltılmasıyla ilgili T24’e konuşan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, yaşananların tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Şimdi de bu karar karşısında da direnmeye devam ediyoruz. Kulüp odalarımız bir gün içerisinde Naci İnci tarafından verilen keyfî bir kararla boşaltılarak Hisar Kampüsü’ne taşınmak isteniyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bir kulüp kültürü ‘şıp’ diye yok edilmek isteniyor. Biz buna karşı direniyoruz.” dedi.