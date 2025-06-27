Boğaziçi’nde her şey yasak!

Ebrar ÖZDEMİR

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜ(S)K) her sene düzenlediği açık hava film gösterimleri, 25 Haziran akşamı Beynelmilel filmiyle başlayacaktı. Ancak öğrenciler bir kez daha kayyum yönetiminin keyfi bir yasağı ile karşı karşıya kaldı.

BÜ(S)K, resmi olmayan bir kanalla çalışma saatleri dışında telefonla aranarak kulüp sosyal medya hesabında paylaşılan programdaki beş filmin herhangi bir gerekçe gösterilmeden “yeniden değerlendirilmesi” gerektiğinin söylendiğini iletti.

Kulüp, bu beş filmi programdan çıkarmadan etkinlik izni için gerekli dilekçeyi gönderdiğinde ise Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun izin prosedürünü değiştirdiği bahane edilerek tüm açık hava gösterimleri tamamen yasaklandı.

BASKIYI ÖGB UYGULADI

Yasağı tanımayarak gösterimin yapılacağı alanda teknik hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, filmi başlatmak üzereyken bu kez öğrencilerin karşısına Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) çıktı.

Güvenlik görevlileri, projeksiyon ekipmanlarının elektrik kablolarını söktü, elektrik kutularını kapattı ve perde önüne geçerek fiziki engelleme oluşturdu. Öğrenciler, tüm engellemelere rağmen kampüs içinde ve dışında mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.