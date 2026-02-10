Boğaziçi’nde kayyum ablukası

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör Naci İnci’nin talimatıyla Hamlin Hall’daki dört öğrenci kulübü odasının gece yarısı operasyonuyla boşaltılmasına karşı başlatılan nöbete dün polis müdahale etti. Spor Kurulu (SK), Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS), Müzik Kulübü (BÜMK) ve Güzel Sanatlar Kulübü’nün (GSK) kullanımında olan odaların kapatılmasına tepki gösteren öğrenciler, kayyum yönetimin üniversitedeki sosyal ve örgütlü yaşamı hedef aldığını belirterek nöbetlerini sürdürdü.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, Güney Kampüs önünde toplanan kalabalık öğrenci grubunun ardından üniversiteye en az 37 çevik kuvvet ve gözaltı aracı girdi. Hamlin Hall binasının polis ablukasına alınmasına tepki gösteren öğrenciler, “Naci İnci rektörümüz değildir” sloganları attı. Polis ekipleri, “Yaptığınız eylem kanunsuzdur” şeklinde anons yaparken öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleden etkilenen öğrencilerin bir kısmı Öğrenci Faaliyetleri Binası’na (ÖFB) sığınırken, kampüste gerginlik uzun süre devam etti. Öğrencilere destek için CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de kampüse gelerek polisle yapılan müzakerelere katıldı.

Öğrencilerin sosyal alanlarını her geçen gün daha da kısıtlamaya devam eden kayyum Rektör Naci İnci’nin odasında yapılan toplantının ardından hafta sonu üniversiteye girişler kısıtlanmış, kampus çevresine barikatlar kurulmuş ve TOMA üniversite önüne getirilmişti.

Öğrenciler, kulüp odalarının boşaltılmasını ve artan güvenlik önlemlerini üniversitenin özerk yapısına ve öğrenci yaşamına yönelik bir kuşatma olarak değerlendirdi.

İNCİ GİTMEDEN BU DİRENİŞ BİTMEZ

BirGün’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi’nden ismini vermek istemeyen bir öğrenci, Hamlin Hall’ın kayyum Rektör İnci tarafından "fiilen işgal ediliyor olmasının Hamlin Hall’a özel olmadığına" dikkat çekti. Öğrencilerin kalabalık şekilde bir araya geldiği ÖFB binasının boşaltılmaya çalıştığını ifade eden öğrenci, "ÖFB binası da aynı şekilde on yıllardır spor salonu. Türkiye’nin ilk basketbol sahası burada kuruluyor ve hâlen daha faaliyet gösteriyor ama Naci İnci burayı da kapattırmaya çalışıyor. Bu temelinde Naci İnci’nin, üniversiteyi öğrencilerin yalnızca derse girip-çıktığı ve kampüste yaşamadığı bir sınırda çizmeye çalıştığının göstergesi" dedi.

"Boğaziçi kampüsünde üretebildiğin bir kültüre sahip ve İnci bunu yok etmeye çalışıyor" diye konuşan öğrenci, "2023 yılında diğer kulüplerin Hamlin Hall’dan çıkarılması bunun ilk adımıydı. Binlerce Boğaziçili öğrenci şimdi buna izin vermiyor, kendi yaşam alanı için mücadele ediyor. Bizim talebimiz, kulüp odaları başta olmak üzere Naci İnci’nin bizden aldığı, işgal ettiği her şeyi tekrar öğrencilere vermesi ve yeniden yönetimin bir öznesi olmamızdır" ifadelerini kullandı.

Öğrenci son olarak şu ifadeleri kullandı: "Naci İnci’den Boğaziçi rektörü olamaz. Bu en temel talebimiz. Çünkü yalanlar söylüyor, düzenbazlıklar, öğrenci düşmanlığı yapıyor. Kendi öğrencisini okuluna almıyor, kapıları üstüne kapatıyor ama onlarca polis arabasını, yüzlerce çeviği okulun içine sokuyor. Biz eyleme başladığımızdan bu yana saatler geçti ancak yüzlerce çevik hâlâ kampüste bekliyor. Okullarda, kampüslerde polis varlığı, çevik varlığı bitene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu yönetim istifa edene kadar bizler bu direnişi sürdürmek istiyoruz."