Boğaziçi’nde yeni operasyon: Fakülteler kapatıldı

30 Haziran 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde köklü bir dönüşüm daha başlatıldı.

Karara göre Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi’nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu. Yönetim Bilimleri Fakültesi de tasfiye edilirken bünyesinde yer alan bölümlerin akıbeti şu anda belirsiz.

Bu hamle, geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılması ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin (FEF) bölünmesi kararına karşı öğrenciler tarafından yürütülen, öğrencilerin kayyum yönetime geri adım attırmayı başardığı eylemleri hatırlattı. 2023 yılının Aralık ayında gündeme gelen benzer bir kararla İİBF kapatılmak, FEF yeniden yapılandırılmak istenmiş, öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun protestoları sonucunda bu girişim geri çekilmişti. O süreçte üniversite kampüsünde eylemler yapılmış, İİBF binası işgal edilerek içerisinde forumlar düzenlenmiş ve “Fakültelerimize dokunma” sloganları hafızalara kazınmıştı.

Ancak bu kez karar çok daha hızlı uygulamaya konuldu. Fen Edebiyat’ın parçalanarak iki ayrı fakülteye dönüştürülmesi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kurumsal bütünlüğünü zedeleyeceği gerekçesiyle Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz tepki topladı. Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin kapatılmasının ardından kayyum yönetimin nasıl bir yeniden yapılanma planladığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bugün kampüste bir başka tartışmalı gelişme daha yaşandı. Halihazırda kız yurdu olarak kullanılan tarihi Hamlin Hall binasının “hukuksuz şekilde” açılan Hukuk Fakültesi binasına dönüştürülmesi için inşaat çalışmaları başlatıldı. Boğaziçi bileşenleri, YÖK’ün usule aykırı kararlarıyla kurulan Hukuk Fakültesi’nin meşruiyetinin olmadığını, şimdi de üniversitenin kültürel mirasını hedef alan bir dönüşüm ile “yersiz” fakülteye yer açılmaya çalışıldığını belirtiyor.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun süredir devam eden, üniversite yönetiminin akademik özerkliği yok sayan müdahaleleri ile içinde bulundukları krizin yeni bir safhaya taşınıyor gözükmesinden dolayı endişeli olduklarını ifade ediyorlar.