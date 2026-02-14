Boğaziçi’nden bir Türkiye manzarası

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt açılışı yapacağı Boğaziçi Üniversitesi’nde adeta “OHAL” ilan edildi. Üniversitede etkinliğin yapılacağı Güney Kampüsü öğrenci, öğretim görevlisi ve personele kapatılırken Kuzey Kampüsü’ne ise polis çıkarması yapıldı. Üniversite girişi ve çevresi de polis barikatlarıyla ablukaya alındı. Kuzey Kampüs’te bir araya gelen öğrenciler AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto ederken en az 2 öğrenci gözaltına alındı.

HER ŞEY KONTROLDE OLMAK ZORUNDA!

Erdoğan’ın ziyaret öncesinden üniversiteden ayrılacağı ana kadar her şey kontrollü bir sahneye dönüştürüldü. Tüm bu yaşananlar ise Siyasal İslamcı tek adam rejiminin ülkeyi getirmek istedikleri noktanın bir ürünü.

Sadece bir yurt açılışı için alınan bu ‘önlemler’ iktidarın halkla karşılaşmadan kaçınma refleksine döndü. Geçtiğimiz günlerde parti kurmaylarına “Yoksul mahallelere çıkın, halka beni anlatın” çağrısı yapan Erdoğan’ın, öğrencilerle karşı karşıya gelmek istememesi de uzun zamandır edinilen bu refleksin bir ürünü olarak gerçekleşti.

Saray rejiminin tüm aktörleri artık toplumun geniş kesimleri üzerinde rıza üretmeyeceğinin farkında. Son zamanlarda gözaltılar, tutuklamalar, eylem yasakları, sosyal medya soruşturmaları gibi baskı politikalarının artırılması bu yönelimin en büyük göstergelerinden olurken kamusal alanların tamamında halka karşı alınan önlemler de rejimin içerisinde halk olmayan bir ülke hayali.

Bugünün BirGün'ü

HATAY’DAN BOĞAZİÇİ’NE AYNI FOTOĞRAF

Üstelik bu tablo yalnızca Boğaziçi’nde yaşananlarla da sınırlı değil. 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da henüz tamamlanmamış yapıların brandalarla kapatılması ile Boğaziçi’nde öğrencilerin kampüse alınmaması arasında benzerlik rejimin tam da yeni dönemde ülkeyi nasıl yönetirim sorusu etrafında gelişen olaylar.

Toplumu ikna kabiliyetinin kalmadığı bu koşullarda hayatın içerisinde yeni bir hikâye yaratmakta da zorlanan Saray yönetimi, halkın görünürlüğünü olabildiğince azaltmayı, rejime karşı yönelecek en ufak tepkiyi bertaraf etmeyi, iktidarda kalmanın bir ayağı olarak görüyor.

TOPLUMSAL İTİRAZA TAHAMMÜLSÜZLÜK

Gelecekleri çalınan gençlerden, yaşam alanları yok edilmek istenen kadınlara, yoksulluğa mahkûm edilen emekliden alın terinin karşılığını alamayan işçilere kadar yükselen itirazlar iktidar açısından artık göğüsleyebileceği tepkiler olmaktan çıkmış durumda.

Saray yönetimi de bu tepkilerin tamamının ülkenin dört bir yanında birleşme ve bir noktada patlama ihtimali taşıyan bir toplumsal bir enerjiye dönmüş durumda olduğunun farkında.

HİKÂYESİ KALMAYAN BİR İKTİDAR

Bu sebeple hayali kentler, boş üniversiteler, sessiz sokaklar rejimin en büyük arzusu. Toplumun rızası azaldıkça baskı da aynı oranda artarken rejim meşruiyetini de gittikçe yitirmeye başladı. Ekonomik krizin derinleştiği, genç işsizliğinin arttığı, toplumsal eşitsizliğin büyüdüğü bir koşullarda sahne tasarımını güçlendirmeye çalışan Saray yönetimi için halkın geniş kesimleri ile karşılaşmaktan kaçınması da artık siyasal bir zorunluluğu.

∗∗∗

GÜN BOYU NELER OLDU?

• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nce önceki gün öğretim görevlileri, idari personel ve öğrencilere gönderilen yazıda “yurt binalarının açılış töreni” gerekçe gösterilerek Güney Kampüsü'ndeki tüm derslerin çevrimiçi yapılacağını, personelin de uzaktan çalışacağı bildirildi. Akademisyenlerin, kayyum Rektör Naci İnci’ye karşı her cuma günü düzenledikleri eyleme de kampüse girişlerin yasaklanması nedeniyle iptal edildi.

• Kampüs araç girişleri kapatıldı. Güney Kampüs’teki Theodorus Hall Yurdu'nda kalan öğrenciler ise sabah saatlerinde yurttan tahliye edildi. Yurtlardaki aramanın ise Erdoğan’ın korumaları tarafından yapıldığı öğrenilirken öğrencilerin dolaplarını kitlememeleri, kitlemeleri durumunda ise kilitlerin kırılacağı bildirildi.

• “OHAL” önlemleri yalnızca kampüs içerisinde sınırlı kalmadı. Erdoğan’ın katılacağı saat 14.30’da etkinlik öncesi kampüs yakınındaki M6 metrosu çıkışı, Camii Sokak Girişi ve Hisarüstü Otobüs durağı önünde üst ve çanta araması yapıldı.

• Abluka altın alınan Güney Kampüs'teki Theodorus Hall Kız Yurdu'nda oda kapılarının kapatılmasına izin verilmedi, koridorlarda polisler nöbete başladı.

∗∗∗

BU ABLUKA DAĞITILACAK

Kuzey Kampüs’te bir araya gelen öğrenciler AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto etti. Boğaziçi Öğrenci İnsiyatifi’nce yapılan açıklama öncesinde "YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. Açıklamayı öğrencilerden Emir Yücel Bulut okudu. Bulut, özetle şunları aktardı: “Son günlerde karakola çevrilen kampüsümüzde kayyum yönetimin karşısında bulduğu öğrenci yığınları Erdoğan’ın karşısına 19 Mart’ın ruhuyla Boğaziçi’nde tekrar dikiliyor! Boğaziçi öğrencileri olarak parasız, bilimsel ve demokratik eğitim, insanca yaşam mücadelemiz ülkedeki milyonlarca insanın ekmek, barış ve özgürlük mücadelesinin parçasıdır! Saray rejimi yıkılana kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz!”

Öte yandan en az 2 öğrenci gözaltına alındı. Bir öğrencinin Kuzey Kampüs’ten çıkış yaparken uygulan kimlik kontrolü sırasında bir gözaltına alındığı öğrenildi. Öğrencinin, “Faşist şeflik rejimine karşı mücadeleye” dövizi nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

∗∗∗

ERDOĞAN BASKIYA KARŞIYMIŞ

Saray rejimi üniversitenin dışında fiili bir OHAL ilan ederken açılış töreninde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitedeki demokratik süreçleri hedef aldı. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, "ideolojilerin harp meydanı olarak gören" baskıcı bir zihniyetle karşı karşı olduklarını iddia eden Erdoğan,kayyum rektör dönemini de övdü.Üniversitelerin "iş dünyası" ile kucaklaşması gerektiğini söyledi.

∗∗∗

FİİLİ OHAL UYGULAMASI

Kampüste uygulamara tepki gösteren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü son sınıf öğrencisi İrem Ş., uygulamaların bir gözdağı niteliği taşıdığını savundu. Başka bir öğrenci de “Yıllardır benzer uygulamalara alışığız ama bu kadarını beklemiyordum. En azından sadece okul girişlerinde olur diye düşünmüştüm. Sabah okula gelirken kaldırımda aranmaya başlandım. Tüm bölge çevik kuvvetle dolu” ifadelerini kullandı.