‘Boğaz’ın Boğası’ anıldı

Spor Servisi

‘Boğaz’ın Boğası’ lakaplı dünya ve Avrupa şampiyonu eski boksör Sinan Şamil Sam, ölümünün 9’uncu yılında anıldı. Ağır sıklette uluslararası şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör olan Sinan Şamil Sam, 2015’te 41 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Ağır sıklet kariyerinde Avrupa Boks Birliği (EBU) ve Dünya Boks Konseyinin (WBC) kıtalararası ve Akdeniz kategorilerinde altın kemere ulaşan Sinan Şamil Sam, ringdeki dayanıklılığı, sert yumukları ve mücadeleci gücüyle unutulmaz birçok performansa imza attı.

Sinan Şamil Sam, 2008’de WBC Akdeniz Ağır Sıklet Şampiyonası unvan mücadelesinde, Hırvat Ivica Perkovic’i mağlup etti ve sonraki 3 karşılaşmasını da kazanarak emekliliğine kadar bu kemeri korudu. Profesyonel boks hayatında çıktığı 35 maçın, 16’sı nakavtla olmak üzere 31’ini kazanan Sinan Şamil, ringe yeniden dönmeye çalışsa da 2009’da sağlık problemleri yaşamıştı.