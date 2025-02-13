Boğaz’ın efsanesi lüfer seyircilerle buluştu

Sercan SİNECAN

İstanbul’un simge lezzetlerinden lüfer sinema perdesinde. İBB Medya'nın hazırladığı Lüfer Devri belgeseli, Beyoğlu sinemasında seyircilerle buluştu. İstanbul’un simge lezzetlerinden lüfer, tarihi ve kültürel yolculuğuyla beyaz perdeye taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Lüfer Devri’ belgeseli, Boğaz’ın yakışıklı prensi olarak anılan lüferin serüvenini ve azalan popülasyonunun korunmasının önemini ele alıyor. Belgeselin anlatıcılığını Levon Bağış üstlenirken, Serço Ekşiyan, Dr. Mert Gökalp, Oktay Kırış, Burçak Kazdal, Kaan Kayhan ve Nurullah Çakır gibi uzman isimler de projeye katkı sundu.

Film, lüferin yalnızca bir deniz mahsulü değil, aynı zamanda İstanbul’un kültürel mirasının bir parçası olduğunu gözler önüne seriyor. Belgesel, lüferin avlanma geleneklerinden sanata etkisine, ustaların hazırladığı tariflerden günümüzdeki tehdit altındaki varlığına kadar birçok konuyu mercek altına alıyor.