Boğaz’ın kırmızı yalısı rekor fiyata satıldı

10 yıl önce 42 milyon dolara satışa çıkarılan Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 32 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) satıldı.

1100 metrekarelik yalı, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otoparktan oluşuyor.

ekonomim.com'un aktardığına göre, 2014’te satışa çıkarılan yalı, 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı.

Tapuyu şirketi adına almayan Ercüment Cafer Bayegan’ın yalıda ailesi ile birlikte oturacağı belirtildi.