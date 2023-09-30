Boğazına 3 olta kancası takılan kedi, tedavi edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde balık yerken boğazına 3 olta kancası saplanan sokak kedisi, tedavi edildi.

Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “Endoskopi yardımıyla 3’ünü birden çıkardık. 3’ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla sağlığına kavuştu” dedi.

Kedinin enfeksiyonlu ağız akıntısıyla geldiğini ifade eden Alkan, “3 günden beri bu haldeymiş. İlk muayenede kancanın bir kısmını gördük ve röntgen çektik. Röntgende 3 tane kancanın boğazına takıldığını gördük. Endoskopi yardımıyla 3’ünü birden çıkardık. 3’ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ya balık alırken ya da balıkçılar tarafından atılan balığı kaparken kancayla beraber kaptı. Kancaları yuttu. Oraya saplandığı için de ne ağızda kaldı, ne de mideye gitti. 3-4 günden beri enfeksiyonlu ağız akıntısı varmış, kliniğimize gelip tedavisini gördü” dedi.