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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hayati tehlikeyi atlattı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hayati tehlikeyi atlattı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 23:31
  • Giriş: 03.08.2024 23:31
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:31
Kaynak: İHA
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hayati tehlikeyi atlattı



Olay, Akdeniz’e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde serinlemek için denize giren 5 kişiden 2’si ölmüş, 3’üde boğulma tehlikesi geçirmişti. Ambulansarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 şahıs tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinde; Hamit Süner ve Asi Koşar isimli vatandaşlar olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan; Tezcan S., Gülay D. ve Mehmet D.’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
(OA-VK-

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