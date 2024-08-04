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Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 10:17
  • Giriş: 04.08.2024 10:17
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:17
Kaynak: İHA
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz’e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde yaşandı. Serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 2’si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer 3 şahsında hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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