Boğulmak istemiyoruz

Haber Merkezi

Edirne Kent Konseyi, Keşan’da ormanlık alana maden ocağı projesine karşı dava açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü, Keşan Karlıköy ve Yeşilköy arasında kalan ormanlık alanda andezit ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.

‘ÇED gerekli değildir’ kararıyla birlikte ormanlık alanda maden işletmenin önü açıldı. Beş yıl boyunca yapılacak olan çalışma kapsamında çıkan hammadde, Keşan-Enez yolu bakım ve onarımında kullanılacak. Yurttaşlar ise bölgede yapılması planlanan projeye tepki gösterdi. Keşan Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Açılacak andezit maden ocağının nüfus yoğunluğu olan köylere mesafesi ortalama 1.2 kilometre civarı ve maden ocağı orman alanı içinde yer almakta. Taş çıkarma esnasında oluşan zararlı toz emisyonları, köy halkının sağlığına zarar verecek, tarım arazilerini, ormanlık alanı ve içindeki canlıları yok edecektir.”