Bohemians'tan UEFA’ya tarihi çağrı!

İrlanda’nın en köklü futbol kulüplerinden Bohemians, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku ve futbol tüzüklerini açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA üyeliğinin askıya alınması için tarihi bir girişimin fitilini ateşledi.

Bohemians tarafından hazırlanan önerge, kasım ayı başında İrlanda Futbol Federasyonu’nun genel kurulunda gündeme alındı ve delegelerin yaklaşık yüzde 90’ının “evet” oyuyla kabul edildi.

Kararın ardından, UEFA ve FIFA kurallarını ihlal ettiği belirtilen İsrail’in üyeliğinin önce askıya alınması, apartheid uygulamalarının sürmesi halinde ise futboldan ihraç edilmesi talebi Avrupa futbolunun yönetim organına resmen iletildi.

Kulübün Operasyon Direktörü ve federasyon genel kurul delegesi Daniel Lambert, sürecin yalnızca bir kulübün girişimi değil, “insanların iradesiyle yükselen bir dayanışma hamlesi” olduğunu vurguladı. Anadolu Ajansı’na konuşan Lambert, “Gücü hep yukarıda arıyoruz ama futbolun gerçek sahipleri insanlar. Basit bir önerge sunduk ve delegelerin ezici çoğunluğundan destek görmek umut vericiydi” dedi.

“APARTHEID UYGULADIĞI KARARLA SABİT”

Lambert, UEFA’nın kendi tüzüğünü uygulamak zorunda olduğunu hatırlatarak, İsrail’in hiçbir yaptırım uygulanmadan kuralları ihlal etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi:

“İster Filistin ister İsrail meselesinde nerede duruyor olursanız olun, işgal altındaki topraklarda kurulan kulüpler UEFA ve FIFA’nın en temel maddelerini açıkça ihlal ediyor. Uluslararası Adalet Divanı İsrail’in apartheid uyguladığını hükme bağladı. Bu inkâr edilemez bir gerçek.”

Lambert, apartheidın yalnızca duvarlar ve kontrol noktalarından ibaret olmadığını, sporun da bu sistemi normalleştirmek için kullanıldığını belirtti. Güney Afrika örneğini hatırlatarak, sporda alınan yaptırım kararlarının apartheidın sona ermesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

“GAZZE’DEKİ YIKIMI GÖRÜYORUZ”

Avrupa liglerinde İsrail takımlarına yönelik protestoların artarak sürmesi gerektiğini belirten Lambert, Gazze’de yaşanan yıkımın yanı sıra Batı Şeria’da uzun süredir devam eden sistematik ayrımcılığın da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli futbolcuların yaşadığı engellemeleri de anımsatan Lambert, özellikle kadın milli takımının antrenmanlara ulaşmasının dahi askeri kontrol noktalarında keyfi şekilde kısıtlandığını söyledi: “Bu yalnızca sporun değil, hayatın her alanına yayılmış acımasız bir apartheid düzeni. UEFA’nın işgal altındaki topraklarda oynayan kulüplere fon sağlaması ise fiziksel apartheidı dolaylı olarak desteklemek anlamına geliyor.”

Barış Anlaşması sonrasında İsrail’e yönelik sportif yaptırım baskısının azalması yönündeki değerlendirmeleri reddeden Lambert, gündemdeki meselenin siyasi süreçlerle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguladı:

“Bizim konuştuğumuz şey, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren altı kulübün varlığı. Bu kulüpler apartheid sistemini güçlendiriyor ve UEFA hâlâ bu kulüplere fon sağlıyor. Bunlar siyasi değil, tüzüğe dayalı, nesnel gerçekler.”

İrlanda Futbol Federasyonu’nun 8 Kasım’da yapılan olağan genel kurulunda, Bohemians’ın hazırladığı önerge büyük farkla kabul edildi. Delegelerden 74’ü “evet”, 7’si “hayır”, 2’si ise çekimser oy kullandı. Federasyonun açıklamasında İsrail’in Filistin Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde kulüpler kurarak, FIFA tüzüğünün 73. maddesini ve UEFA tüzüğünün 5. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca İsrail’in etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası uygulamayarak UEFA’nın 7. maddesini de çiğnediği ifade edildi.

APARTHEID NEDİR?

Apartheid, Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile bu devlete bağlı Güneybatı Afrika'da 1948-1994 yılları arasında resmî devlet politikası olarak iktidarda bulunan Ulusal Parti hükûmeti tarafından uygulanan ve bu doğrultuda yasalar çıkartarak ırksal ayrımcılığı savunan sistemdir.