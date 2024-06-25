Boko Haram üyeleri Nijerya'da Yüksek Mahkeme yargıcını kaçırdı

Nijerya'da Boko Haram üyeleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Yüksek Mahkeme yargıcını kaçırdı.

Boko Haram üyeleri Nijerya'da Yüksek Mahkeme yargıcını kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Buratai-Buni Gari kara yolunda eyaletteki Yüksek Mahkemede görev yapan yargıç Haruna Mshelia'nın aracına saldırı düzenledi.

Boko Haram üyeleri, saldırıda yargıç Mshelia ile eşinin yanı sıra araçta bulunan 2 kişiyi kaçırdı.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, saldırıyı doğruyalarak, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Noko Haram örgütü 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.