Boks Federasyonu’ndan en başarılı biziz açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Paris 2024’ün ardından yaptığı açıklamayla organizasyonu değerlendirdi. Federasyon, yaptığı açıklamada elde edilen 2 gümüş, 1 bronz madalyayla en başarılı branşın boks olduğu belirtildi.

TBF’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, organizasyonu 3 gümüş ve 5 bronz toplam 8 madalya ile tamamladı. 204 ülkenin katıldığı oyunlarda madalya sıralamasında ülkemiz 64. oldu. Boks Milli Takımı’mız, Paris’te 5’i kadın 7 boksörümüz ile ülkemizi temsil ederek 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Boks Milli Takımı, ülkemiz adına yarışan 18 branştan kazandığı 3 madalya ile en başarılı takım oldu."