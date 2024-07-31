Boksör Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla sürüyor. Türkiye’den 101 ulusal sporcu da madalya peşinden koşuyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında ulusal sporcu Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında boksör Esra Yıldız Kahraman, Camara ile mücadele etti. Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.

Ayrıca,Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda organizasyona veda etti. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi. Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti. Albayrak, Japon rakibine Tokyo 2020'de son 32 turunda da kaybetmişti.