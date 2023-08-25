Boksta 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakaları tarihleri açıklandı
Kaynak: AA
Boksta 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak sporcular için kota müsabakaları tarihleri duyuruldu.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakalarında birinci Dünya Boks Kota Elemeleri'nin 29 Şubat-12 Mart 2024 tarihlerinde İtalya'da yapılacağı bildirildi.
İkinci Dünya Boks Kota Elemeleri'nin ise 23 Mayıs-3 Haziran 2024 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirileceği açıklandı.