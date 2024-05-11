Boksta yeni bir ekol yarattık, hedef Paris 2024

Spor Servisi

Son dönemde gelen altın madalyalarla gündemde olan boksta yeni hedef Paris Olimpiyatı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç,"Uzun yıllara dayanan sistemli bir çalışmamız var. Çok genç bir takımız. Alt yaş minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olarak gelişim gösteriyoruz. Bu çocuklar bize geldiğinde 11 yaşındaydı. Şu anki olimpiyat takımımızın hepsi bu yaştan itibaren bizimle. Çok büyük bir emek var başarının arkasında. Sporcuların ailelerine, kulüplerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bu işte hazırlık yaptığımız yerde aşçıdan temizlikçiye kadar herkesin emeği var" ifadelerini kullandı.

Başarının anahtarını "sistemli çalışma" olarak niteleyen Gözgeç, "Başarılı bir ekol yakalamayı hedeflediğimiz Türk boksunda artık geriye dönüş yok" dedi. Eyüp Gözgeç, Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönen olimpiyat madalyalı Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’nin uluslararası otoriteler tarafından Paris 2024'ün favorileri olarak gösterildiğini dile getirdi.

İki başarılı sporcunun da bütün rakiplerini yendiğini vurgulayan Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

İKİ BUSENAZ’IN FARKI

"Sınırlı bütçeye rağmen dünyanın en iyi yerlerine ikili kamplara gidiyoruz. Şu anda bütün ülkeler bizimle ikili kamp istiyor. Son olarak Güney Kore istedi. Erkek ve kız takımımızın bütün masraflarını karşılamak istiyorlar. Bu çok ciddi bir şey. Şu anda Fransa, İrlanda, İtalya, İngiltere ve Azerbaycan da bizden ikili kamp için randevu istedi. Bazılarını kabul ettik. Bu Türk boksunun geldiği noktayı gösteriyor. Kızlarımız bir ekol oluşturdu. Buse Naz Çakıroğlu rakibinin baskısını bekler, böyle bir stratejisi var. Şimdi onu örnek alıp bu taktiği uyguluyorlar. Busenaz Sürmeneli pres yaparak oynar. Onun da taktiğini benimsiyorlar."

2-3 KOTA DAHA ALABİLİRİZ

Gözgeç, 19-21 Mayıs’ta Tayland’da yapılacak son olimpiyat eleme turnuvasında 2-3 kota daha alacaklarına inandığını dile getirdi. Şu anda 4 kadın, 3 erkek sporcuyla kota aldıklarını hatırlatan Gözgeç, "Olimpiyatlara gitmekle kalmayacağız. Artık altın madalya sayısının kaç olacağını düşünüyoruz. Paris’te madalya sayımız çok yüksek olur. Hüsran yaşatmayız. Tabii o günkü şartlar ve kura da önemli olacak. Zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağız" dedi.